İspanya La Liga'nın ilk dört haftasında Barcelona, Hansi Flick'in teknik direktörlüğünde adeta fırtına gibi esti. Elche'yi 5-0, Athletic Bilbao'yi 2-0, Rayo Vallecano'yı 5-2 ve Valencia'yı 5-0'lık skorlarıyla geçen Katalan ekibi, 4 maçta 17 gol atarak ligin lideri oldu.

Galatasaray'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'nın istatistikleri dikkat çekiyor. Barcelona, La Liga'da çıktığı dört maçta tam 84 kez gol girişimi yaptı. Oyuncular, bu süreçte 179 defa rakip ceza sahasında topa ulaştı.

GOL BEKLENTİSİNİ AŞTI

Takımın hücum gücünü en net şekilde yansıtan gol beklentisi (xG) verilerinde de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Dört maçlık süreçte 15.7 xG oranına ulaşan ekip, bu veriyi aşarak 17 gol bulmayı başardı.