Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna Portekiz'de Sporting'le yapacağı karşılaşmayla başlıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte turnuvada 19. sezonuna adım atarken, tarihte şimdiye kadar 170. kez bu organizasyonda sahne alacak.

Espen Eskas'ın hakemliğiyle Jose Alvalade Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak olan maç, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Trendyol Süper Lig'de Başakşehir FK ile oynanan maçta kasığından sakatlanan Victor Osimhen ile Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Sporting maçında forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo da kadroda yer almayacak.

UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de kafilede yer almadı.

SON 30 DEPLASMAN ZOR GEÇİYOR

Galatasaray'ın deplasman istatistikleri dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde son 30 deplasmanın sadece 5’ini kazanabildi. 2012-2013 sezonundan bu yana 22 kez mağlubiyet alınırken, 16 maçta gol atılamadı.

Açılış maçlarındaki karnesi de karışık. Son 10 ilk hafta maçında sadece 1 galibiyet alan Cimbom, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Son çıktığı 2025-2026 sezonu açılışında Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Avrupa kupalarındaki genel karnesi ise 341 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet olarak kayıt geçti. Gol sayısında ise 468 gol atılırken, kalesinde 518 gol gördü. Geçen sezon 20. sırada tura çıkan Galatasaray, bu sezon daha ileriye gitmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Portekiz'de iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.