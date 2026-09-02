Galatasaray, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu’yu resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki Fransız savunmacıyı sezon sonuna kadar kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

TFF kayıtlarında Bitshiabu’nun sözleşmesinin 2 Eylül 2026’da başladığı ve 30 Haziran 2027’de sona ereceği görüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro’dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir.'' denildi.