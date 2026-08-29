Geleceği yılan hikayesine dönen Talisca'da yeni bir gelişme yaşandı... Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Geleceği merak edilen yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Lyon maçında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca’nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz Samsunspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."

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