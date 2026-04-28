İdeal Data Haber'in 26 kurum/ekonomist katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinde aylık medyan yüzde 3,30, ortalama ise yüzde 3,25 artışa işaret etti.

Aylık TÜFE beklentilerinde en yüksek oran yüzde 3,60, en düşük artış oranı ise yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.

Ankete göre, nisan ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 31,40, ortalama tahmin yüzde 31,38 oldu. Yıllık tahminlerde en yüksek ve en düşük oranlar sırasıyla yüzde 32,70 ve yüzde 30,20 olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin, çekirdek enflasyon göstergelerinden C Endeksi için aylık beklentisi yüzde 2,58, yıllık beklenti yüzde 28,68 oldu.

2026 YIL SONU BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğilimi sürdü. Yıl sonu medyan tahmin yüzde 27,50 oldu. Önceki anket döneminde bu oran yüzde 25,00 seviyesindeydi.

Ankette yıl sonu ortalama tahmini yüzde 26,87 oldu. En yüksek ve en düşük beklentiler ise sırasıyla yüzde 30,00 ve yüzde 22,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,90 olarak hesaplandı. Tahmin aralığı 48,00-53,20 bandında oluştu.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.