Trendyol Süper Lig'de bu sezon yalnızca ilk hafta Samsunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak puan alabilen Göztepe, art arda 3'üncü maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-2 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, bu kez sahasında Gaziantep FK'ya ilk yarıda yediği gollerle 4-0 yenildi. 52. dakikada Göztepe farkı 3'e düşürdü. Arda Okan Kurtulan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Janderson'un gönderdiği topla kale sahasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4. 72. dakikada Göztepe'de Ogün Bayrak, ceza sahası önünde Gassama'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. 86. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Stewart'ın sağ kanattan çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı arka direkteki Gassama'ya gönderdi. Gassama'nın şutunda, kaleye paralel giden topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 90+1. dakikada Janderson, sol kanattan topu Juan'a aktardı. Juan, savunma oyuncularıyla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4. Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep FK'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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