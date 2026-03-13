Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, takıma ve oynadıkları futbola sert eleştirilerde bulundu.

Guendouzi'nin maç sonu açıklamaları özetle şöyle:

"Çok kötüydük. Bütün oyuncular kötüydü. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı, felaketti. Sahada bebekler gibiydik.

"SOYUNMA ODASINDAKİ ATMOSFER ÇOK KÖTÜ"

Bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftar için saygısızlık. Bir sonraki maçta farklı görüntü sergilemeliyiz. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz."