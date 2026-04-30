İzmir’de özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan 23 yaşındaki Hatice Öncü, durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öncü’nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, genç kadının ailesi hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘KIZINIZ İYİ DEDİLER BENİ OYALADILAR’

Hayatını kaybeden Hatice Öncü’nün annesi Remziye Kanak, kızının ölümünün ardından hastaneye tepki gösterdi. Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar” dedi.

‘NARKOZDAN UYANAMADI’ İDDİASI

Baba İbrahim Öncü ise, hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin yer aldığını söyleyerek, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu” dedi.