Trendyol Süper Lig’in gelecek dönem yayın hakları için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Mehmet Arslan, Süper Lig'in yayınını yapacak kuruluşun gelecek sezon %90 ihtimalle değişeceğini öne sürdü.

Süper Lig kulüplerinin çoğunluğu, mevcut yayın hakkının yıllık 150 milyon dolarlık bedelinden memnun değil. Kulüpler Birliği, yeni ihale sürecinde elde edilecek geliri ciddi şekilde artırmak istiyor. Buna göre kulüplerin hedefi, yıllık 500 milyon doların üzerinde bir ihale bedeline ulaşmak.

3 KATI ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu hedefin gerçekleşmesi halinde, mevcut bedele göre yayın gelirlerinde üç katın üzerinde bir artış sağlanmış olacak.

Yeni yayın ihalesinin en önemli detaylarından biri, lig maçlarının hangi platformdan yayınlanacağı olacak. Geleneksel televizyon yayınlarının yanı sıra, büyük GSM operatörleri ile yerli ve yabancı dijital yayın platformlarının da ihaleye katılacağı ifade edildi.