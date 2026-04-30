Zonguldak Kilimli'de yaşanan ve iki kadının hayatını kaybettiği cinayete ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Sanığın savunması ve tanık ifadeleri duruşmaya damga vurdu.

HASTA ZİYARETİNDEN DÖNERKEN

Olay, 24 Aralık 2025’te Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönen Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç, köprü üzerinde Yusuf Ündeş ile karşılaştı. Boşanma sürecinde olduğu eşine ve kayınvalidesine otomobilinden aldığı tüfekle ateş açan Yusuf Ündeş, olay yerinden kaçtı. Anne ve kızı hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

‘VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI’

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Tülay Ündeş’in üç oğlu, babası ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma tanıkların dinlenmesiyle başladı. Tülay Ündeş’in kız kardeşi A.D., ablasının evliliği boyunca ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını anlattığını belirterek, vücudundaki morlukları gördüğünü söyledi. Doğrudan bir ölüm tehdidine şahit olmadığını ifade eden tanık, sanığın “Boşan da göreyim” şeklinde üstü kapalı tehditlerde bulunduğunu aktardı.

‘SAĞIMA ÇOK YATMIŞIM, ACIYOR’

Komşu H.T. ise Tülay Ündeş’in şiddet gördüğünü bildiğini ifade ederek, “Sarılmak istediğimde itti beni, 'Sağıma çok yatmışım, acıyor' diyordu. Ben şiddet gördüğünü bildiğim için o kahve yaparken tişörtünü açtım, vücudunun her yeri çürüktü. Aile içi kavgalarına şahit oldum. Dövme seslerini duymadım. Yusuf’la komşuluğumuz vardı. Arkadaşım ayrılmak istediğinde Yusuf, 'Mezar mezar, toprak toprak’ derdi. Benim önümde de söyledi” dedi.

‘ÖPMEYE BAĞLI MORLUKLAR’

Hakkındaki şiddet iddialarını reddeden sanık Yusuf Ündeş ise, eşine zarar vermediğini öne sürerek, “Eşime herhangi bir şiddet uyguladığım söylendiğinde, 'Görmedik' diyorlar. Morluklar gördüklerini söylüyorlar. Keşke şikayetçi olsaydı da kendimi ispatlasaydım. Benim vücudumda da morluklar var ama dövme değil, öpmeye bağlı” diye konuştu.

Sanığın bu savunması üzerine mahkeme başkanı, “İnsanın vücudunda öpmeyle çürük olur mu be” diyerek tepki gösterdi. Sanık ise, “Vallahi eşime şiddet uygulamadım. Bu olayı da yaptığım için çok üzgünüm, pişmanım” ifadelerini kullandı.

‘BENİ OĞLUMLA SINAMAYIN’

Oğlunun kendisine karşı yönlendirildiğini iddia eden Yusuf Ündeş, olay öncesinde aileye yalvardığını öne sürerek, “15 yaşındaki çocuğumun baba katili olmaması için Tülay Hanım'a, annesine, babasına yalvardım. 'Beni sen vur' diye babasına, annesine dedim. ‘Kardeşine vurdur’ dedim. Olay günü de 'Bunu yapmayın, beni oğlumla sınamayın' diye yalvardım. Bana en son 'Senin de ölümün yakın, öleceksin’ dediklerinde sonrasını hatırlamıyorum, bu olaylar yaşandı. Eşimi çok sevdim, çok pişmanım” dedi.

‘DOLABIMIZDA PEYNİR YOKTU’

Sanığın 14 yaşındaki oğlu U.Ü. ise babasının aileye bakmadığını belirterek, “‘Çoluk çocuğuma bakıyordum' diyor ama dolabımızda peynir bile yoktu. 'Çoluk çocuğuma bakıyorum' demesinin hepsi yalan. TTK’dan emekliydi, borcu yoktu. Bize para vermezdi. Bana bir kez, 'Al 10 lirayı, kek falan alırsın bile demedi.' Annemin iş çamaşırları hep yırtıktı, ailesine bakmıyordu” diye konuştu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Yusuf Ündeş’in Tülay Ündeş’e yönelik “eşe ve kadına karşı kasten öldürme”, Zaide Alkaç’a yönelik ise “kadına karşı kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.