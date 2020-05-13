Bu yazın modası ‘Güvende Kal’

DeFacto, 2020 yaz sezonunu Güvende Kal yaz koleksiyonu ile açıyor. Koleksiyon, koronavirüs salgını nedeniyle bu yazın her dönemden farklı olacağı; daha güvenli bir yaşam alanı oluşturma içerisinde olan bireylerin yeni normalleşme sürecinde daha dikkatli, özenli ve mesafeli olmaya dikkat etme eğiliminde olacağından hareketle oluşturuldu.

DeFacto, yeni koleksiyonu Güvende Kal’ı tanıttı. Herkesin kendi tarzıyla duygularını ifade edebileceği farklı tasarımlardan oluşan yaz koleksiyonu, kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah, zarif ve resmi tavrıyla gri ve rahatlık ve özgürlük hissiyle mavi tonları da yer alıyor. Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşan tişört koleksiyonu ‘GüvendeKal’, ‘Antivirus’, ‘Wash your hands’, ‘Social Distance Queen’, ‘I’m at Home’, ‘Socail Distance Self Quarantine’ sloganlarıyla ön plana çıkıyor.