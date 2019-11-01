Cam şişede fonksiyonel içecekler

Yenilikçi yaklaşımıyla her zaman fark yaratan Pınar Su ve İçecek, Türkiye'nin ilk cam şişede, şeker ilavesiz ve üstelik vegan sertifikalı olma özelliklerini taşıyan, vücudun günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Fonksiyonel İçeceklerini pazara sundu. ''Pınar Yeni Nesil Yaşam Pınarım ile Yaşamına Değer Kat'' mottosuyla su içmeyi hem daha eğlenceli hale getiriyor hem de su içmenin yanında fayda beklentisi olan tüketicileri dört farklı çeşidiyle buluşturuyor: ''Bağışıklık Pınarım'', ''Rahatlık Pınarım'', ''Güzellik Pınarım'' ve ''Zindelik Pınarım''.

Tüketicilerine her zaman en iyiyi sunan Pınar Su ve İçecek, içerisindeki ürünün tadını, kokusunu ve aromasını değiştirmediği ve hem çevreyi hem sağlığı korumak için en sağlıklı ambalaj şekli olan cam şişeyi kullanarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Doğal kaynak suyundan üretilen, şeker ilavesiz fonksiyonel İçecekler, Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş ve Uluslararası Vejeteryanlar Bİrliği’nin verdiği V-label vegan sertifikasına sahip.

BAĞIŞIKLIK PINARIM

İçeriğinde bulunan Zencefil ve Çinko, bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık Pınarım'ın içeriğindeki C Vitamini güçlü bir antioksidan olması sebebiyle vücuda destek oluyor. Bir şişe Pınar Bağışıklık ile günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde yüzünü, çinko ihtiyacınızın ise yüzde otuz yedi buçuğunu karşılayabilirsiniz.



RAHATLIK PINARIM

Rahatlık Pınarım'ın içeriğindeki kayısı püresi ve yüksek lif oranı, uzun süre tok tutmaya ve sindirim kolaylaşmasına katkıda bulunuyor.



GÜZELLİK PINARIM

İçeriğindeki üzüm ve aleo vera ile antioksidan özelliğe sahip olması sayesinde normal saçın, cildin, tırnakların ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunuyor. Üstelik bir şişesi günlük çinko ihtiyacınızın yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.



ZİNDELİK PINARIM

Zindelik Pınarım, içeriğindeki kivi, salatalık, limon ve beyaz üzüm ile yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bir şişesi, günlük B6 ve Niasin vitamin ihtiyacının yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.