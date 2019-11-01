Cam şişede fonksiyonel içecekler

Tüketicilerine her zaman en iyiyi sunan Pınar Su ve İçecek, içerisindeki ürünün tadını, kokusunu ve aromasını değiştirmediği ve hem çevreyi hem sağlığı korumak için en sağlıklı ambalaj şekli olan cam şişeyi kullanarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Doğal kaynak suyundan üretilen, şeker ilavesiz fonksiyonel İçecekler, Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş ve Uluslararası Vejeteryanlar Bİrliği’nin verdiği V-label vegan sertifikasına sahip.
BAĞIŞIKLIK PINARIM
İçeriğinde bulunan Zencefil ve Çinko, bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık Pınarım'ın içeriğindeki C Vitamini güçlü bir antioksidan olması sebebiyle vücuda destek oluyor. Bir şişe Pınar Bağışıklık ile günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde yüzünü, çinko ihtiyacınızın ise yüzde otuz yedi buçuğunu karşılayabilirsiniz.
RAHATLIK PINARIM
Rahatlık Pınarım'ın içeriğindeki kayısı püresi ve yüksek lif oranı, uzun süre tok tutmaya ve sindirim kolaylaşmasına katkıda bulunuyor.
GÜZELLİK PINARIM
İçeriğindeki üzüm ve aleo vera ile antioksidan özelliğe sahip olması sayesinde normal saçın, cildin, tırnakların ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunuyor. Üstelik bir şişesi günlük çinko ihtiyacınızın yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.
ZİNDELİK PINARIM
Zindelik Pınarım, içeriğindeki kivi, salatalık, limon ve beyaz üzüm ile yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bir şişesi, günlük B6 ve Niasin vitamin ihtiyacının yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.