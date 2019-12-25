Flormar Magic Glow ile yeni yıla ışıltılı bir başlangıç yapın
Flormar Magic Glow koleksiyonu mistik, gizemli ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımları ile yeni yılın vazgeçilmez tercihi olmaya aday! Koleksiyon maskeden ışıltılı makyaj bazına, üçlü yüz paletinden kalem göz farına, iki farklı dokudaki ruj seçeneklerinden solid parfüme uzanan trend ürün yelpazesi ile yeni yılın ışıltısını makyajlara taşıyacak.
Koleksiyon, Glowing Peel Off Face Mask, Glowing Makeup Primer, Beauty Face Pencil, 3'lü Magic Face Palette, Powder Brow Pencil, Clear Lash & Brow Mascara, Magical Powder Stick, Silk Matte Liquid Lipstick, Glazy Lipstick, Metal Charm Nail Enamel ve Solid Perfume’den oluşuyor.