Heyecan verici bir şeyin başlangıcı: Oh! The Origin

TOUS Oh! The Origin aynı adlı erkek parfümünün kadın olan yarısı. Amacı nedir? Rosa Tous şöyle açıklıyor: “Bu parfümlerle klasik olan her şeye değer veren, ancak klasik olan şeyleri zamanımıza adapte eden, kendi istediği şekle dönüştüren, kişisel bir dokunuş ekleyen ve güncelleyen kadın ve erkeklere bir şeyler sunmak istedik.”

Her tasarım, her zaman daha önceden alınan bir ilhamdan filizlenir. Bazen bu sevilen ya da hayran olunan bir kişidir. Bazen de bir yerdir. Çoğu zaman yaratıcı faaliyetleri ateşleyen ve bunu tanımlama, elle tutulur hale getirme ve bu duyguyu başkalarına da geçirme ihtiyacına yol açan da bir duygu ya da arzudur. TOUS Oh! The Origin baştan çıkarma duygusundan ilham alır. Rosa Tous, TOUS Oh! The Origin'in kokusunu çiçeksi ve misk kokulu olarak ifade ederken, üst notalardan olan pembe biberin parfüme onu kullanacağı düşünülen kadının karakterinin olmazsa olmazı olan cesaret öğesini kattığını vurguluyor.