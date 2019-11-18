Initio ilk kez Türkiye’de

Yoğun hisleri patlamaya dönüştüren Initio’nun yeni kokusu Atomic Rose, artık Türkiye’de satışta. Parfüm, gül esansını olağanüstü bir koku deneyimine taşıyor. Gölgeleriyle parlak, yumuşak ama acımasız bir zıtlık yaratan Atomic Rose, içeriğindeki esanslarıyla duyguları tetikliyor ve çekim gücünüzü artırıyor.

İçeriğindeki özel molekülü Hedoine HC kokuyu yayıyor ve etkili bir güç sağlıyor. Kokusunu duyanın zihninde zevk duyusunu uyandıran Atomic Rose, bir koku olmanın ötesinde beyindeki duyuları harekete geçiren içeriğiyle Initio'nun Carnal Blends koleksiyonunun imzasını taşıyor.