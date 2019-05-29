Kiğılı şıklığı Oktay Kaynarca ile buluştu

Kiğılı, 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı. Lansmanda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın koleksiyondan seçtiği özel parçalar sergilendi. Kaynarca’nın fotoğraflarını ise ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı çekti.

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, “Bugün, sevgili dostumuz Oktay Kaynarca'nın da dokunduğu bir koleksiyon sergiliyoruz. Kaynarca Türkiye'nin her kesimi tarafından sahiplenilen; tüm toplumun çok sevdiği bir isim. Onun seçtiği bu parçalar, tüm Türkiye'ye çok yakışacak” diye konuştu.

Oktay Kaynarca ise “İlk kez karşınıza Kiğılı markası ile bir model olarak çıkıyorum. Bu proje benim için çok güzel, çok farklı bir deneyim oldu. Koleksiyonun içerisinde kış kreasyonları da yer alacak. Yani kışın da billboardlarda beni göreceksiniz” dedi.

