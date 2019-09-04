LC Waikiki çocukların mutlu düşlerinden koleksiyon hazırladı

LC Waikiki, çocukların sınır tanımayan rüyalarından ve mutlu, huzurlu bir güne başlamasına yardımcı olan sağlıklı uykunun öneminden hareketle özel bir koleksiyona imza attı. Çocukların rüyalarından ilham alarak hazırlanan koleksiyonda, uykuya geçiş aşamasında hem kendileri hem de ebeveynleri için daha keyifli bir deneyim yaşamaları adına rüyalarını yansıtan eğlenceli grafiklerin de olduğu bir pijama ve nevresim koleksiyonu ortaya çıktı.

Koleksiyon fikri ortaya çıktığı ilk andan itibaren İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Psikolog Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk ile ortaklaşa bir çalışma yürütüldü. Yıldız Dilek Ertürk ve ekibi, tekstil alanında Türkiye'de ilk kez çocukların rüyalarına odaklanarak bu çalışmayı gerçekleştirdi. Betimsel araştırma yöntemi temel alınan bu çalışma projektif bir teknik olan “Resim Çizme” ve “Hikaye Anlatma” üzerinden yürütüldü. Resim çizme sırasında çocuğa yönergeye uygun olarak resimde ne çizdiği soruldu, resmi anlatması istendi.

Çocukların kendi uyku ve rüyalarını aktardıkları çizimlerden hareketle tasarlanan koleksiyon; “Mutluluk ve Neşe”, “Sevilmek ve Güven Duygusu”, “Heyecan, Macera ve Yolculuk”, “Kurtarmak, Kurtarılmak ve Güçlü Hissetmek” ve “Uyku Ritüeli”ni yansıtıyor. Çocuğun hayal dünyasını harekete geçiren yatak, çarşaf, yastık gibi ev tekstilinin yanı sıra sakin ve huzurlu bir uykuda çocuklara eşlik eden pijama ve uyku arkadaşları da LC Waikiki tarafından yine onlardan ilhamla hazırlandı.