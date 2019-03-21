L’Oréal Paris’in yeni güzellik elçisi Nur Fettahoğlu

Dünya kozmetik devi L’Oréal’in en güçlü markalarından olan L’réal Paris, güzelliği ve pozitif enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Nur Fettahoğlu ile cilt bakım kategorisinde yer alan ‘Yaş Uzmanı’ lansmanıyla yepyeni bir işbirliğine imza attı.

L’Oréal Paris ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Nur Fettahoğlu “Kadınlara uzun yıllardır ‘Biz buna değeriz’ söylemi ile değerli olduklarını hissettiren ve değişim yaratan büyük bir aileye katıldığım için onur duyuyorum. Türk kadınlarına ulaşıyor olmak ve gerçek güzelliklerini ortaya çıkarmaları için yol göstermek benim için çok anlamlı. Bakımımı ve güzelliğimi L’Oréal Paris’in deneyimine emanet etmiş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Gücünü bilimden alan uzmanlığı ile cilt bakımında trendler yaratan L’Oréal Paris, ‘Biz buna değeriz' söylemi ile kadınların gücünü destekleyerek onlara kendi hayatlarının ve kararlarının hakimi olmaları mesajını veriyor. L’Oréal Paris kadınını temsil etmek bu açıdan da gurur verici” dedi.

