NetWork Anneler Günü’nde aramızdaki bağa dikkat çekiyor

NetWork, “NetWork ile Hep Bağlıyız” mesajıyla tüm annelere ve kalbinde anne sevgisi taşıyanlara sesleniyor. Kurulduğu günden bu yana modayla tüketiciler arasında güçlü bir bağ kurmayı misyon edinen NetWork, Anneler Günü'nde ise hayatla aramızdaki en güçlü bağın varlığını kutluyor.



“Yaşam yolculuğumuzun her noktasında hep bir adım uzağımızda olup yönümüzü bulmamızı sağlayan annelerimizi şimdi sadece kalbimizde değil, tüm benliğimizle yanımızda hissediyoruz,” diyen marka, içinde bulunduğumuz bu dönemi paha biçilmez kazanımlarla uğurlayacağımıza dair inancını ise şöyle dile getiriyor: “Günden güne derinleşen sevgimizle her güçlüğün üstesinden gelebileceğimize hiç şüphemiz yok. Çünkü biz NetWork ile hep bağlıyız.”

