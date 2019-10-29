Ferzan’a, İtalya’dan ‘Liyakat Nişanı’, İspanya’dan da ‘Onur Ödülü’ verildi

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı verilirken, İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen 34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali'nde de "Onur" ödülü takdim edilecek.

İtalya’da yaşamını sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ‘Commendatore’ye layık görüldü. İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın kararnamesi uyarınca ünlü yönetmene, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan ‘Commendatore’ (Komutan) nişanı takdim edilecek. Usta yönetmen nişanını 4 Kasım Pazartesi günü Roma Valiliği'nde düzenlenecek törenle alacak.

Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı “Stella di Solidarieta” (Dayanışma Yıldızı) İtalyan yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.

“EVRENSEL SORUNLARI ELE ALIYOR”

Ferzan Özpetek ayrıca, İspanya’nın Valensiya kentinde düzenlenen 34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali’nde de ‘Onur’ ödülüne layık görüldü. Festival Direktörü Eduardo Guillot, Özpetek’in “Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve ön yargısız bir sineması” olduğunu belirtti ve “deneyimlere dayanan, evrensel sorunları ele alan filmlere imza attığını” ifade etti.