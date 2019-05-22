17. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

17. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

17.gün iftar menüsü oldukça zengin bir sofra hazırlamanızı sağlıyor. Tüm sevdiklerinizi bir araya toplamanın zamanı geldi. İşte 17.gün iftar menüsü…

İftar menüleri vererek akşam için ne pişireceğim diyenler için kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. 17.gün iftar menüsü oldukça zengin yemeklerden oluşuyor. Yapımları da sandığınız kadar zor olmayan iftar yemekleri tarifleri sofranıza oturan herkesi büyüleyecek. İşte 17.gün iftar menüsü tarifleri…

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-Kolay tiramisu tatlısı tarifi

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Kolay tiramisu tatlısı malzemeleri;

Krema için;

2,5 bardak süt

3 kaşık toz şeker

3 kaşık un

1 yumurta

1 paket labne peyniri

1 vanilya

Kekin ıslanması için;

1,5 bardak sıcak su

2 kaşık suda çözülen hazır kahve

Üzeri için;

Kakao

Kolay tiramisu yapılışı

Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü alın ve şeker ile unu üzerine koyarak bolca karıştırarak pişirin. Pişme esnasında içine çırpılmış bir yumurta koyun. Koyulaşınca ocaktan alın ve vanilya ekleyerek karıştırın. Soğuması için tezgâha alın.

Soğuduktan sonra labneyi ekleyin. İyice karıştırın.

Hazır pasta kekini, su ve kahve karışımı ile iyice ıslatın. Üzerine karışımdan yayın. Bu işlem malzemeler bitene kadar devam edebilir. En son tüm tatlıyı kakao ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.