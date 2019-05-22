17. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

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Kolay tiramisu tatlısı malzemeleri;
Krema için;
2,5 bardak süt
3 kaşık toz şeker
3 kaşık un
1 yumurta
1 paket labne peyniri
1 vanilya
Kekin ıslanması için;
1,5 bardak sıcak su
2 kaşık suda çözülen hazır kahve
Üzeri için;
Kakao
Kolay tiramisu yapılışı
Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü alın ve şeker ile unu üzerine koyarak bolca karıştırarak pişirin. Pişme esnasında içine çırpılmış bir yumurta koyun. Koyulaşınca ocaktan alın ve vanilya ekleyerek karıştırın. Soğuması için tezgâha alın.
Soğuduktan sonra labneyi ekleyin. İyice karıştırın.
Hazır pasta kekini, su ve kahve karışımı ile iyice ıslatın. Üzerine karışımdan yayın. Bu işlem malzemeler bitene kadar devam edebilir. En son tüm tatlıyı kakao ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.