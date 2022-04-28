27. gün iftar menüsü: Akşama iftara ne pişirsem?

Ramazan'ın 27. gününde harika bir sofra için iftar menüsü hazırladık. Kolayca yapabileceğiniz 27. gün iftar menüsü ile birbirinden güzel yemekleri bir araya topladık. İşte 27. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

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Ramazan’ın en güzel günlerindeyiz. 27. gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekleri sofranıza koyabilmek için ayrıntılı tarifleri sunuyoruz. Et soteden, sütlü bibere, süt helvasından, atıştırmalıklara çok çeşitli yemeklerle sevdiklerinize harika bir sofra donatabilirsiniz. İşte 27.gün iftar menüsü…

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Besleyici, doyurucu, hafif ve lezzetli yoğurt çorbası tarifini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız sizin için hazırladığımız tarifi mutlaka uygulayın çünkü yoğurt çorbası büyük, küçük ve hatta bebekler tarafından bile çok seviliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ETLİ NOHUT TARİFİ

Nohut yemeği sofralarımızın olmazsa olmaz yemeklerden biridir. Yanında tane tane nefis bir pilav ve biraz turşu ile inanın asla vazgeçilmez bir menü olacaktır. Peki, nohut yemeği püf noktaları nelerdir? En güzel nohut yemeğini nasıl yapabiliriz? Bu sorular eminiz ki aklınızdan geçmiştir. İşte yiyenin bir tabak daha isteyeceği nohut yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PERDE PİLAVI TARİFİ

Yapılışı biraz zaman alan, biraz meşakkatli olsa da o müthiş tadı için tüm bunlara değer diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız perde pilavı tarifi sayesinde akşam yemeği için harika bir yemek hazırlayabilirsiniz. İşte baharatı, tavuk eti, bademi ile birlikte bir tabak yiyenin bir tabak daha isteyeceği perde pilavı için gerekli malzemeleri ve ayrıntılı tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KURU CACIK TARİFİ

Daha önce sofranıza kuru cacık koymadıysanız yemeklerinizi hep eksik tatmışsınız demektir. Kuru cacık dilerseniz tek başına bir atıştırmalık dilerseniz yemeklerinizin yanında harika bir aperatif olabilir. İşte kuru cacık malzemeleri ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

YAŞ PASTA TARİFİ

Gösterişli tatlılar arasında yer alan pastalar genellikle kutlamaların vazgeçilmezidir. Pastalar genelde hazır alınsa da aslında evde de kolayca yapılabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)