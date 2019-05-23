Açık tost tarifi: Sahur için pratik lezzet! Açık tost nasıl yapılır?

Açık tost tarifi: Sahur için pratik lezzet! Açık tost nasıl yapılır?

Sahur deyince sizin de aklınıza birbirinden lezzetli tostlar mı geliyor? Sizin için hazırladığımız açık tost tarifi ile sahur lezzetlerine bir yenisini ekleyebilirsiniz. İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz açık tost malzemeleri ve tarifi…

Tok tutan, lezzetli ve kolay hazırlanan sahur lezzetlerinin başında tabi ki tostlar geliyor. Birbirinden lezzetli tostların en cazip yönü ise kolaylıkla hazırlanabiliyor olması. Sahur için yaptığımız yemeklerde de kolaylık aradığımız için şimdi vereceğimiz açık tost tarifi dilediğiniz gibi bir lezzet olacak. İşte açık tost tarifi…

AÇIK TOST İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

4 dilim domates

Üzeri için;

Kuru soğan

Taze soğan

Karabiber

Kekik

Zeytinyağı

AÇIK TOST TARİFİ

Öncelikle fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tost ekmeklerinin üzerine kaşarları ve domates dilimlerini yerleştirin. Fırına verin. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişsin.

Kuru soğanı yuvarlak şekilde dilimleyin. Taze soğanları da parmak parmak dilimleyin. Fırından çıkarttığınız ekmeklerin üzerine soğanları koyun. Üzerine karabiber ve kekiği serpin. 2 dakika daha kapattığınız fırının sıcağında bekletin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.