Ayran aşı çorbası tarifi: Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Nefis ayran aşı çorbası için gerekli malzemeler…

İçindeki besinlerle özellikle besleyici tarafıyla öne çıkan ayran aşı çorbası, Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Ramazan Ayı'nda sofralardan çorbalar eksik olmuyor. Uzmanlar da iftarda çorbaların önemine dikkat çekiyor. Peki ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Nefis ayran aşı çorbası tarifi için hangi malzemeler gereklidir?
AYRAN AŞI ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
– 1 bardak buğday
– 1 bardak nohut
– ¼ kg Süzme yoğurt
– ¼ kg yoğurt
– 1 bardak su
– Tuz
– Dereotu
– Taze nane
AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ
Öncelikle bir tencerenin içinde suyun içine bir gece önceden ıslattığınız buğdayı ve nohudu koyup kaynatın. Buğdaylar ve nohutlar pişince ocaktan alın ve süzün. Derin bir kabın içinde buğday ve nohudu alın üzerine yoğurtları ve tuz ilave edin, hafif karıştırın. Ardından bir bardak soğuk suyu yavaş yavaş ilave edin. Dereotu ve taze naneyi dilediğiniz boyutta doğrayın ve üzerine ekleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Hayırlı Ramazanlar… Afiyet olsun…