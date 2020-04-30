Ayran aşı çorbası tarifi: Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Nefis ayran aşı çorbası için gerekli malzemeler…

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri çorbalardır. Uzmanlar, uzun süren açlık sonrası çorba gibi besinlerle yemeğe başlamanın elzem olduğunu söylüyor. Ayran aşı çorbası hem yapımının kolaylığı hem de doyurucu özelliğiyle en çok tarif edilen çorbaların başında geliyor. İşte evde nefis ayran aşı yapma tarifi…

İçindeki besinlerle özellikle besleyici tarafıyla öne çıkan ayran aşı çorbası, Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Ramazan Ayı'nda sofralardan çorbalar eksik olmuyor. Uzmanlar da iftarda çorbaların önemine dikkat çekiyor. Peki ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Nefis ayran aşı çorbası tarifi için hangi malzemeler gereklidir?

AYRAN AŞI ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak buğday

– 1 bardak nohut

– ¼ kg Süzme yoğurt

– ¼ kg yoğurt

– 1 bardak su

– Tuz

– Dereotu

– Taze nane



AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle bir tencerenin içinde suyun içine bir gece önceden ıslattığınız buğdayı ve nohudu koyup kaynatın. Buğdaylar ve nohutlar pişince ocaktan alın ve süzün. Derin bir kabın içinde buğday ve nohudu alın üzerine yoğurtları ve tuz ilave edin, hafif karıştırın. Ardından bir bardak soğuk suyu yavaş yavaş ilave edin. Dereotu ve taze naneyi dilediğiniz boyutta doğrayın ve üzerine ekleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Hayırlı Ramazanlar… Afiyet olsun…