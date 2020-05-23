Bayrama özel tatlı tarifleri: En güzel şerbetli ve sütlü tatlı tarifleri…

Bayrama özel tatlı tarifleri: En güzel şerbetli ve sütlü tatlı tarifleri…

Ramazan bayramı coşkusu bu yıl salgın nedeniyle sekteye uğramış olsa da sofralarınız bayrama özel tatlılardan mahrum bırakmayabilirsiniz. Sizler için haberimiz bayrama özel şerbetli ve sütlü tatlı tarifleri hazırladık.

Özellikle bayramlarda tercih edilen tatlılar vardır. Bu yıl misafirleriniz olmasa bilr o güzel şerbetli ve sütlü tatlı tarifleri ile kolayca uygulayarak sofranızda yer verebilirsiniz. İşte o tarifler ve yapılışları…

BAYRAMA ÖZEL ŞERBETLİ TATLILAR

Şöbiyet tarifi malzemeleri

Hamuru İçin:

– 5-6 bardak un

– 2 yumurta

– 1/2 bardak yoğurt

– 1/2 bardak su

– 1/2 bardak zeytinyağı

– 1 çay kaşığı karbonat

– 1/2 çay kaşığı tuz

– 1 su bardağı nişasta

– 1 çay bardağı Antep fıstığı

İç harcı için:

– 2,5 bardak süt

– 1,5 kaşık irmik

– 1,5 yemek kaşığı toz şeker

– 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet için:

– 4 bardak su

– 3,5 bardak şeker

– ½ limon suyu

Şöbiyet tarifi

Öncelikle şöbiyetin şerbetini hazırlamakla başlayın. Suyu ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra bir iki damla limon suyu ilave edin.

Ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Ardından hamuru hazırlamak için un, yumurta, yoğurt, karbonat, zeytinyağı, su ve diğer malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. 24 parçaya ayırın ve 1 saat dinlendirin.

Süt, irmik ve toz şekeri ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.

Dinlendirdiğiniz hamurları tepsi büyüklüğünde açın. 12 tanesini üzerine nişasta ekleyerek üst üste koyun ve tüm hamuru oklava yardımı ile birlikte açın. Açtığınız bu hamuru eş karelere bölün. Hazırladığınız iç harcı ve cevizi karelerin içine koyun ve kapatın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin. Üzerine soğuyan şerbeti döküp Antep fıstığı ekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun

Kadayıf nasıl yapılır?



KADAYIF İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-350 gr kadayıf (yaş)

-½ bardak eritilmiş tereyağı

-1 bardak dövülmüş ceviz

ŞERBETİ İÇİN:

-2 bardak su

-2 bardak şeker

-3-4 damla limon suyu

KADAYIF TARİFİ

Diğer tüm şerbetli tatlılarda olduğu gibi önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şerbet için gerekli su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkın ve biraz daha kaynatıp ocaktan alın.

Kadayıfları geniş bir kabın içine alarak didikleyin. Üzerine tereyağı döküp karıştırın.

Muffin kaplarının içine yağladığınız kadayıfları koyun ve üzerine cevizleri ekleyin. Ardından bardak yardımı ile bastırın. Tüm kaplar dolduktan sonra üzerilerine tekrar kadayıf koyun ve tekrar bastırın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Çıkarttıktan sonra dikkatlice kaplardan ayırın ve soğumuş olan şerbetinizi dökün. 3-4 saat dinlendirdikten sonra dövülmüş fıstık ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

BAYRAMA ÖZEL SÜTLÜ TATLILAR

Puding nasıl yapılır?

Gerçek çikolatalı puding malzemeleri

-6 kaşık şeker

-3 kaşık nişasta

-2 kaşık kakao

-650 ml süt

-1 paket krema

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-120 gr bitter çikolata

-1 kaşık tereyağı

Gerçek çikolatalı puding tarifi

Öncelikle bir tencerenin içinde şeker, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Üzerine bir bardak sütü dökün ve mikserle karıştırın. Tüm kuru malzemeler eridikten sonra üzerine kalan sütü, vanilya özütünü ve kremayı da ekleyin ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Daha sonra üzerine çikolatayı ekleyin. En son da tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Kaselere koyup soğduktan sonra Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Trileçe nasıl yapılır?

TRİLEÇE MALZEMELERİ

Keki için;

5 adet yumurta

10 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

Şerbeti için;

5 su bardağı soğuk süt

5 yemek kaşığı tozşeker

400 ml krema

2 yemek kaşığı süttozu

Karameli için;

5 yemek kaşığı tozşeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket krema

TRİLEÇE TARİFİ

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip rengi açılıncaya kadar çırpın.

Yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup artık çırpmak yerine dikkatlice içindeki havayı kaçırmadan karıştırın. Tamamen harmanlandığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.

Tüm şerbet malzemelerinizi bir kâseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba kaldırın. Karamel için şekeri yapışmaz tavaya koyup karamel oluncaya kadar orta ateşte hiç karıştırmadan pişirin, bu pişirme uzun sürebilir sabırlı olun.

Renk karamele dönüp henüz şeker yanmamışken, ateşi kapatın ve tereyağı ile kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın. Kek ılıkken dilimleyip keke kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde üzerine karamel dökerek servis edin.