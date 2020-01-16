Beyaz çay kaç kalori? Beyaz çayın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de beyz çaydır. İşte, beyaz çayın besin değerleri ve kalorisi...

Bugün en hassas çay çeşitlerinden biri olarak kabul edilen beyaz çay, tıpkı yeşil ve siyah çaylar gibi Camellia sinensis bitkisinden geliyor. Yeşil ve siyah çayların faydaları birbirine eşit kabul edilir, ancak en düşük işleme tabi tutulan beyaz çaydır, bu da içeriğindeki yüksek fitokimyasalların korunmasına yardımcı olur. İçimi yumuşak ve çok lezzetli olduğundan İmparator içeceği olarak bilinir. Diğer çaylara göre çok daha yüksek antioksidan özelliklere sahip olan beyaz çay, kalp hastalığı riskini azaltmaya, cilt yaşlanmasına karşı savaşmaya ve hatta kilo vermeye yardımcı olabilir. Peki beyaz çay kaç kaloridir? Beyaz çayın besin değerleri ve kalorisi…

BEYAZ ÇAY KAÇ KALORİDİR: 100 gram beyaz çay yaklaşık 4 kcal’dır.

BEYAZ ÇAYIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram beyaz çayda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 4 kcal

Karbonhidrat: 0 g

Protein: 0 g

Yağ: 0 g

Lif: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 27 mg

Kalsiyum: 0 mg

A Vitamini: 0 İU

C Vitamini: 0 mg

Demir: 0 mg