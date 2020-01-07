Bezelye kaç kalori? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi

Bezelye, Türk mutfağında en çok kullanılan sebzelerden biridir. Et ve tavuk yemeklerinde lezzet arttırıcı olarak ya da havuç, patates, et ya da kıyma gibi malzemeler ile birlikte lezzetli bir yemeğe dönüşen bezelye düşük yağlı ve düşük kalorili bir besin türüdür. Bu nedenle, vücut ağırlığını yönetme kolaylığı nedeniyle çoğunlukla vejetaryen ve vejetaryen olmayan diyetlere dahil edilirler. Peki, bezelye kaç kaloridir? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi…
BEZELYE KAÇ KALORİDİR: 160 gram bezelye yaklaşık 134 kcal’dır.
BEZELYENİN BESİN DEĞERLERİ
Kalori: 134 kcal
Protein: 8.6 g
Karbonhidrat: 25,0 g
Lif: 8.8 g
Toplam şeker: 9.5 g
A vitamini: 1282 IU
C vitamini: 22.7 mg
D vitamini: 0 IU
E Vitamini (Alfa Tokoferol): 0.2 mg
K vitamini: 41,4 mcg
Tiamin: 0.4 mg
B2 vitamini: 0.2 mg % 14
Niasin: 3.2 mg
B6 Vitamini: 0.3 mg
Folat: 101 mcg
B12 vitamini: 0.0 mcg
Pantotenik asit: 0.2 mg
Kolin: 47.5 mg
Betain: 0.3 mg
Kalsiyum: 43,2 mg
Demir: 2.5 mg
Magnezyum: 62.4 mg
Fosfor: 187 mg
Potasyum: 434 mg
Sodyum: 4.8 mg
Çinko: 1.9 mg
Bakır: 0.3mg
Manganez: 0.8mg
Selenyum: 3.0 mcg
Toplam yağ: 0.4 g
Doymuş yağ: 0.1 g
Tekli doymamış yağ: 0.0g
Doymamış yağ: 0.2g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg