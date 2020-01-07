Bezelye kaç kalori? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de bezelyedir. İşte bezelyenin besin değerleri ve kalorisi...

Bezelye, Türk mutfağında en çok kullanılan sebzelerden biridir. Et ve tavuk yemeklerinde lezzet arttırıcı olarak ya da havuç, patates, et ya da kıyma gibi malzemeler ile birlikte lezzetli bir yemeğe dönüşen bezelye düşük yağlı ve düşük kalorili bir besin türüdür. Bu nedenle, vücut ağırlığını yönetme kolaylığı nedeniyle çoğunlukla vejetaryen ve vejetaryen olmayan diyetlere dahil edilirler. Peki, bezelye kaç kaloridir? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi…

BEZELYE KAÇ KALORİDİR: 160 gram bezelye yaklaşık 134 kcal’dır.

BEZELYENİN BESİN DEĞERLERİ

Kalori: 134 kcal

Protein: 8.6 g

Karbonhidrat: 25,0 g

Lif: 8.8 g

Toplam şeker: 9.5 g

A vitamini: 1282 IU

C vitamini: 22.7 mg

D vitamini: 0 IU

E Vitamini (Alfa Tokoferol): 0.2 mg

K vitamini: 41,4 mcg

Tiamin: 0.4 mg

B2 vitamini: 0.2 mg % 14

Niasin: 3.2 mg

B6 Vitamini: 0.3 mg

Folat: 101 mcg

B12 vitamini: 0.0 mcg

Pantotenik asit: 0.2 mg

Kolin: 47.5 mg

Betain: 0.3 mg

Kalsiyum: 43,2 mg

Demir: 2.5 mg

Magnezyum: 62.4 mg

Fosfor: 187 mg

Potasyum: 434 mg

Sodyum: 4.8 mg

Çinko: 1.9 mg

Bakır: 0.3mg

Manganez: 0.8mg

Selenyum: 3.0 mcg

Toplam yağ: 0.4 g

Doymuş yağ: 0.1 g

Tekli doymamış yağ: 0.0g

Doymamış yağ: 0.2g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg