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Bezelye kaç kalori? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi
Bezelye kaç kalori? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de bezelyedir. İşte bezelyenin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 7 Ocak 2020 - 11:48

Bezelye, Türk mutfağında en çok kullanılan sebzelerden biridir. Et ve tavuk yemeklerinde lezzet arttırıcı olarak ya da havuç, patates, et ya da kıyma gibi malzemeler ile birlikte lezzetli bir yemeğe dönüşen bezelye düşük yağlı ve düşük kalorili bir besin türüdür. Bu nedenle, vücut ağırlığını yönetme kolaylığı nedeniyle çoğunlukla vejetaryen ve vejetaryen olmayan diyetlere dahil edilirler. Peki, bezelye kaç kaloridir? Bezelyenin besin değerleri ve kalorisi…

BEZELYE KAÇ KALORİDİR: 160 gram bezelye yaklaşık 134 kcal’dır.

BEZELYENİN BESİN DEĞERLERİ

Kalori: 134 kcal
Protein: 8.6 g
Karbonhidrat: 25,0 g
Lif: 8.8 g
Toplam şeker: 9.5 g
A vitamini: 1282 IU
C vitamini: 22.7 mg
D vitamini: 0 IU
E Vitamini (Alfa Tokoferol): 0.2 mg
K vitamini: 41,4 mcg
Tiamin: 0.4 mg
B2 vitamini: 0.2 mg % 14
Niasin: 3.2 mg
B6 Vitamini: 0.3 mg
Folat: 101 mcg
B12 vitamini: 0.0 mcg
Pantotenik asit: 0.2 mg
Kolin: 47.5 mg
Betain: 0.3 mg
Kalsiyum: 43,2 mg
Demir: 2.5 mg
Magnezyum: 62.4 mg
Fosfor: 187 mg
Potasyum: 434 mg
Sodyum: 4.8 mg
Çinko: 1.9 mg
Bakır: 0.3mg
Manganez: 0.8mg
Selenyum: 3.0 mcg
Toplam yağ: 0.4 g
Doymuş yağ: 0.1 g
Tekli doymamış yağ: 0.0g
Doymamış yağ: 0.2g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 11:49 - 07.01.2020
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