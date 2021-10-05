Bir asırdır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapıyorlar

Bitlis'in Hizan ilçesindeki vatandaşlar, yetiştirdikleri üzümlerden bir asırdır doğal yöntemlerle pekmez üretiyor.

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Hizan ilçesine bağlı Akşar köyünün Kılavuz mezrasında yetişen üzümler sofralık olarak piyasada satılırken, ihtiyaç fazlası ürünler ise doğal yöntemler kullanılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Bölgeye has bilinen siyah üzümleri önce havuzlarda ezerek su haline getiren köylüler, daha sonra maya olarak kullandıkları beyaz toprakla karıştırarak büyük kazanlarda belli bir süre kaynatıyor. Ardından süzülerek daha büyük kazanlara konulan üzüm suyu, burada 5-6 saat boyunca 290 derecede kaynatılıyor.

Başta kan yapıcı olma özelliğine sahip olan Hizan pekmezinin karaciğer hastalıklarına, ağız yaralarına ve mide hastalıklarına iyi geldiğini söyleyen 65 yaşındaki Sadullah Özer, pekmezin piyasada 40-50 TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulduğunu belirtti.

Özer, “300 kilogram üzümden 35 kilogram pekmez elde ediyoruz. Buna hiçbir şekilde katkı maddesi girmediği için de doğal oluyor. Bölgede bütün vatandaşlarımızın tercihidir. Zaman zaman da batı illerine gönderiyoruz” diye konuştu. (İHA)