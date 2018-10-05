Dalındaki manavı, evindeki pazarı paylaşıyor

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arkabahcemden isimli sitesinin Hatay’daki organik ürünleri tüm Türkiye’ye yayılıyor. Platformun kurucusu Ekim Zehre Pervin Gümüşlü, bebeği olmadan önceki ruh halini şöyle tarif etti: “Tamamen annelik iç güdümlerimle hareket ederek hiç bilmediğim o toprak kokusunu takip ederek, Hatay’a ulaştım. Büyük şehirde çırpınan tüm plaza kölelerinin kurduğu o hayale bir anda kavuşmuştum. Yaşam bizi sarmaladı, toprak her ihiyacımızı verdi, güneş sırtımızı ısıttı. Bereket geldi ömrümüze. Para için her gün öldüğümüz o yılların yaraları, arka bahçemizin nimetleri ile şifalandı. Bir rüyayı yaşıyorduk.”

‘BİR HAYAL İLE DEĞİL, BİR GERÇEKLE YÜZLEŞEREK’

Online bir platform üzerinden mitkuka, katıklı ekmek, taze sürke, biber salçası, kışlık domates, zahter, kibbeh, peynirli künefe, kıtır kabak, zeytinyağı, çörekotlu ve örgü peynir gibi organik lezzetleri Türkiye’nin çeşitli yerlerine uygun bir fiyata ulaştıran Gümüşlü, arkabahçemnennen’in kuruluş hikayesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ta ki benimle aynı dönemde hamile kalan kızkardeşim ve erkek kardeşimin eşinin benim yediklerimi yiyemediği, o güneşsiz market raflarından alışveriş yaptığı gerçeği ile yüzleşene kadar. Kendi yuvamı, ailemi kurmuştum. Peki ya kardeşlerim ne olacaktı, bana yol arkadaşlığı yapan can dostlarım? Ben güneşimi hep paylaşmıştım. Tokken değil yokken vermiştim. Şimdi bir elim güneşte, bir elim topraktayken mi, sahip olduklarımı kendime saklayacaktım?! Amacımı bulmuştum. Bildiğim en iyi hayatı, dalımdaki manavı, evimdeki pazarı herkesle paylaşacaktım. İşte Arkabahçemnennen’in hikayesi böyle başladı. Bir hayal ile değil bir gerçekle yüzleşerek, bir arkabahçede anne olmayı, nennen olmayı keşfederek.”



