İsviçre Alpleri’nden İstanbul’a yolculuk

Kökenini ve ruhunu İsviçre Alpleri’nden özel olarak getirilen 120 yıllık dağ evi Chalet ile yaşatan Swissotel The Bosphorus, ziyaretçilerini bekliyor. Başarılı sunumlu, leziz Chalet klasiklerine ek olarak yeni tatlar da ekleyen restoran, bahçesiyle de kış akşamlarında romantik akşamlara kapı aralıyor.



İsviçre klasiği peynir fondüye leziz seçeneklerle tercihinize göre ilave mevsim sebzeleri, Truffle veya havyar ekleyebilirsiniz. Özel soslar ile servis edilen Fondue Bourguignonne'yi ise dana bonfile, karides ve deniztarağı seçenekleri ile tercih ederek deneyebilirsiniz.



Dostlarınızla beraber sımsıcak ve romantik bir atmosferde, şömine başında birbirinden lezzetli likör çeşitlerini veya bir kadeh şarabınızı yudumlayarak soğuk kış günlerinizi ısıtabilir, birkaç saatliğine de olsa kendinizi İsviçre'deki bir dağ evinde hissedebilirsiniz. Kış sezonu boyunca Pazartesi-Cuma günleri 19:00 – 23:00 arasında, Cumartesi & Pazar günleri ise17:00 – 23:00 arasında hizmet verecek olan Chalet Restoran aynı zamanda özel organizasyonlarınıza, doğum günü, baby shower gibi diğer kutlamalarınıza ev sahipliği yapabiliyor