Kızılcık suyu kaç kalori? Kızılcık suyunun besin değerleri ve kalorisi…

Kızılcık suyu, yaşa bağlı oksidatif hasarın önlenmesi ve kalp hastalıklarının azaltılması gibi birçok şaşırtıcı sağlık yararına sahiptir. Ayrıca idrar yollarını (İYE) ve diğer enfeksiyonları önlemek için bilinir. Sindirimi iyileştirmeye ve menopoz sonrası sağlığı desteklemeye yardımcı olur. Kızılcık suyu, zengin bir antioksidan ve vitamin kaynağıdır. Kızılcık suyunun kalorisi az olduğu için özellikle diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir meyve suyudur. Peki, kızılcık suyu kaç kaloridir. İşte, kızılcık suyunun besin değerleri…
KIZILCIK SUYU KAÇ KALORİ?
100 gram kızılcık suyu yaklaşık 46 kaloridir.
KIZILCIK SUYUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kızılcık suyunda aşağıdakiler bulunur:
Su: 87,13 g
Enerji: 46 kcal
Protein: 0,39 g
Toplam yağ: 0.13 g
Karbonhidrat: 12.2 g
Lif: 0.1 g
Şeker: 12.1 g
Kalsiyum: 8 mg
Demir: 0.25 mg
Magnezyum: 6 mg
Fosfor: 13 mg
Potasyum: 77 mg
Sodyum: 2 mg
Çinko: 0.1 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 9.3 mg
Tiamin: 0.01 mg
Riboflavin: 0.02 mg
Niasin: 0.09 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 1 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 2 µg
A Vitamini, IU: 45 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.2 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 5.1 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg