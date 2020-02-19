Kızılcık suyu kaç kalori? Kızılcık suyunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kızılcık suyudur. Peki, 100 gram kızılcık suyu kaç kaloridir? Kızılcık suyunun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kızılcık suyu, yaşa bağlı oksidatif hasarın önlenmesi ve kalp hastalıklarının azaltılması gibi birçok şaşırtıcı sağlık yararına sahiptir. Ayrıca idrar yollarını (İYE) ve diğer enfeksiyonları önlemek için bilinir. Sindirimi iyileştirmeye ve menopoz sonrası sağlığı desteklemeye yardımcı olur. Kızılcık suyu, zengin bir antioksidan ve vitamin kaynağıdır. Kızılcık suyunun kalorisi az olduğu için özellikle diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir meyve suyudur. Peki, kızılcık suyu kaç kaloridir. İşte, kızılcık suyunun besin değerleri…

KIZILCIK SUYU KAÇ KALORİ?

100 gram kızılcık suyu yaklaşık 46 kaloridir.

KIZILCIK SUYUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kızılcık suyunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,13 g

Enerji: 46 kcal

Protein: 0,39 g

Toplam yağ: 0.13 g

Karbonhidrat: 12.2 g

Lif: 0.1 g

Şeker: 12.1 g

Kalsiyum: 8 mg

Demir: 0.25 mg

Magnezyum: 6 mg

Fosfor: 13 mg

Potasyum: 77 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0.1 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 9.3 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0.09 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 1 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 2 µg

A Vitamini, IU: 45 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.2 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5.1 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg