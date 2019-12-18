Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de lahanadır. İşte lahananın besin değerleri ve kalorisi...

Lahana, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler için sıklıkla önerilmektedir. Lahana, su ve lif de dahil olmak üzere birçok faydalı vitamin, mineral ve diğer besin maddelerine sahip olduğundan, daha sağlıklı ve kilo almak isteyen insanlar için sağlıklı bir diyet seçeneğidir. Peki lahana kaç kalori? Lahananın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

LAHANA KAÇ KALORİDİR: 100 gram lahana yaklaşık 25 kcal’dır.

LAHANANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram lahanada aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,18 g

Enerji: 25 kcal

Protein: 1.28 g

Toplam: yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 5.8 g

Lif: 2.5 g

Toplam şeker: 3.2 g

Kalsiyum: 40 mg

Demir: 0,47 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 26 mg

Potasyum: 170 mg

Sodyum: 18 mg

Çinko: 0.18mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 36.6 mg

Tiamin: 0,06 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.23 mg

B-6 Vitamini: 0.12 mg

Folat, DFE: 43 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 5 µg

A Vitamini, İÜ: 98 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 76 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg