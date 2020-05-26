Lezzetli orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi ve malzemeleri…

Sebzeler ile etin en güzel buluşma noktası olan orman kebabı herkes tarafından çok beğenilen bir yemektir. Et ve sebzeyi bir arada tüketmeyi seviyorsanız mutlaka orman kebabını denemelisiniz. Haberimizde yer alan orman kebabı tarifi ile lokantada tükettiğiniz bu lezzetli yemeği fırında kısa sürede yapabilirsiniz...