Lezzetli orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi ve malzemeleri…

Her gün tüketsek de bıkmayacağımız lezzet orman kebabı Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri… Yaz mevsiminde et tüketmeyi sevmeyenler orman kebabı tarifi ile sebze ile harmanlanmış muhteşem bir yemeği kolayca evde yapabilirler. İşte fırında lokanta usulü orman kebabı tarifi…
ORMAN KEBABI TARİFİ
Yapılışı;
Etleri yaklaşık 10-15 dk kadar pişirin. Etler piştikten sonra tencere ayrı bir tencerede tereyağını eritin soğanı da ilave edip soğan yumuşayana kadar kavurun havuçları ekleyip soteleyin patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.
Biberleri atın salçayı ekleyip haşlanmış eti suyu ile birlikte ekleyip pişirmeye bırakın. Havuçlar ve patatesler biraz yumuşayınca bezelyeyi ekleyip tuzunu ekleyin. Bezelyeler de yumuşayınca üzerine kekik serperek servis edin.
Malzemeler;
300 gr kuzu veya dana kuşbaşı
2 adet orta boy patates
2 adet havuç
1su bardağı bezelye
2 yemek kaşığı salça
2 adet kırmızıbiber
Tuz, kekik
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
Varsa 250 Gr arpacık soğan