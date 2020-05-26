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Lezzetli orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi ve malzemeleri…
Lezzetli orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi ve malzemeleri…
Sebzeler ile etin en güzel buluşma noktası olan orman kebabı herkes tarafından çok beğenilen bir yemektir. Et ve sebzeyi bir arada tüketmeyi seviyorsanız mutlaka orman kebabını denemelisiniz. Haberimizde yer alan orman kebabı tarifi ile lokantada tükettiğiniz bu lezzetli yemeği fırında kısa sürede yapabilirsiniz...
Gurme 26 Mayıs 2020 - 15:50

Her gün tüketsek de bıkmayacağımız lezzet orman kebabı Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri… Yaz mevsiminde et tüketmeyi sevmeyenler orman kebabı tarifi ile sebze ile harmanlanmış muhteşem bir yemeği kolayca evde yapabilirler. İşte fırında lokanta usulü orman kebabı tarifi…

Orman kebabı tarifi… Fırında orman kebabı nasıl yapılır?

ORMAN KEBABI TARİFİ

Yapılışı;

Etleri yaklaşık 10-15 dk kadar pişirin. Etler piştikten sonra tencere ayrı bir tencerede tereyağını eritin soğanı da ilave edip soğan yumuşayana kadar kavurun havuçları ekleyip soteleyin patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Biberleri atın salçayı ekleyip haşlanmış eti suyu ile birlikte ekleyip pişirmeye bırakın. Havuçlar ve patatesler biraz yumuşayınca bezelyeyi ekleyip tuzunu ekleyin. Bezelyeler de yumuşayınca üzerine kekik serperek servis edin.

Malzemeler;

300 gr kuzu veya dana kuşbaşı

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

1su bardağı bezelye

2 yemek kaşığı salça

2 adet kırmızıbiber

Tuz, kekik

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

Varsa 250 Gr arpacık soğan

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