Lüferde son 10 yılın en bol dönemi! 25 liraya kadar düştü

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Lüfer balığındaki bolluk nedeniyle tezgahlarda fiyatlar düştü.

Sozcu.com.tr

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Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. Lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü. Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.

EN KÖTÜ KAYIK 400-500 KASA YAKALADI

Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz, “Şu an lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Fiyatlar çok uygun, 25'den 40'a kadar fiyatlar boy boy değişiyor” dedi.

PALAMUDUN ADI, LÜFERİN TADI VAR

Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan da şunları söyledi:

– Lüferin tanesi 60 TL'ydi, şu anda 20-22 TL civarında. Daha da bol olmasını bekliyoruz. Lüfer denizin canavaradır ve çok kaliteli bir balıktır.

– Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Balıklar ağırlıklı olarak Beykoz ve Paşabahçe'den çıkıyor.

– Palamudun adı var lüferin tadı var. Lüfer çok kaliteli ve lezzetli bir balıktır. Hatta biz bazen halk arasında ‘paşa balığı' deriz. En son bu bolluk 2008-2009 yıllarında yaşanmıştı. Bunun akabinde ise sarıkanat çıkacak, o da yeni başladı. (İHA)



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