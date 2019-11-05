Mozaik kek tarifi… Cevizli mozaik kek nasıl yapılır?

Mozaik kek, yaşattığı görsel şölenin yanı sıra muhteşem bir tada sahip olduğunu da biliyor musunuz? İki renkli mozaik kek birçok insan için bir sanat eseri kıvamında olmakla birlikte çayın yanında ikram edilebilecek en güzel tatlıdır. Peki, cevizli mozaik kek nasıl yapılır? İşte cevizli mozaik kek malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Gittiğiniz misafirliklerde, pastanelerde, yemek kitaplarında görüp ağzınızı sulandıran mozaik kek tarifini neden mutfağınızda denemiyorsunuz. Hazırladığımız bu kolay tarif ile artık mozaik kek yapmak oldukça kolay. Buyurun iki renkli yapısının yanında bir de cevizin o muhteşem lezzetini eklediğimiz cevizli mozaik kek malzemeleri ve ayrıntılı tarifine…

Cevizli mozaik kek malzemeleri

-3 tane yumurta

– ¾ bardak toz şeker

-¾ bardak ayçiçek yağı

-¾ bardak süt

-2 bardak un

-1 paket kabartma tozu

-1 tane rendelenmiş limon kabuğu

Cevizli mozaik kek malzemeleri

Öncelikle yumurta ve şekeri geniş bir kapta iyice karıştırın. Üzerine süt ve ayçiçek yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Üzerine rendelenmiş limon kabuğunu koyun. Daha sonra unu eleyerek ekleyin, üzerine kabartma tozunu da koyduktan sonra karıştırın. Bu karılımın büyük bir kısmını yağlanmış kek kalıbına dökün. Parçaladığınız cevizleri üzerine koyun ve karıştırın. Ardından kalan karışımın içine kakao ilave edin. Bu karşımı da kalıba dökün ve tahta bir şiş yardımıyla kek üzerinde şekiller çizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.