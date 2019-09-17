Portakal reçeli tarifi: Kış kahvaltıları için leziz tarif! Portakal reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarımızda her meyveden reçel görebileceğimiz gibi portakal meyvesinden de reçel yapılabilir. Yumuşamış ve uzun süredir meyvelikte tüketilmeyi bekleyen portakalları değerlendirerek aynı zamanda kış kahvaltı sofralarını portakal reçeliyle şenlendirebilirsiniz. İşte portakal reçeli malzemeleri ve hazırlanışı…

Kışın kahvaltıda tüketilebilecek reçel tariflerinden biri de portakal reçeli. C vitamini yönünden zengin olan portakal reçeli hem lezzetli hem de besleyici bir kahvaltılık seçeneği. Ayrıca yapımı da pratik olan portakal reçeli kış aylarında da hastalıklara da iyi geliyor. Portakal reçelinin nasıl yapıldığını bilmeyenler için tarifimiz haberimizde. İşte portakal reçeli için gerekli malzemeler ve tarifi…

PORTAKAL REÇELİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-6 tane portakal

-4 su bardağı ölçüsünde toz şeker

-2 su bardağı ölçüsünde su

-1 su bardağı ölçüsünde portakal suyu

-½ limon suyu

PORTAKAL REÇELİ TARİFİ

Portakalların kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğrayarak bir tencereye alın. Tencereye su ekleyip on beş dakika kaynattıktan sonar suyunu süzün ve portakalları soğuması için kenara alın. 2 su bardağı su, 1 su bardağı portakal suyunu başka bir tencerede kaynatın. Soğumaya bıraktığınız portakalları tencereye atın ve koyu bir kıvam alana kadar orta ateşte kaynatmaya devam edin. Kıvam alan karışımın içine yarım limon suyunu ekleyin ve on dakika daha kaynatın. Sonra soğumaya alacağınız portakal reçeli hazır.

Afiyet olsun.