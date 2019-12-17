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Acı çehre tohumu nedir, kilo verdirir mi?
Acı çehre tohumu nedir, kilo verdirir mi?
Sağlığımızı olumlu etkileyen, aktarlarda satılan, taze veya kurutulmuş bitkiler son günlerde herkesin ilgi odağı. Kilo sorunu olanlardan çeşitli hastalıklara kadar şifa kaynağı olan bu bitkilerden biri de acı çehre tuhumudur. Peki, acı çehre tohumu nedir, kilo verdirir mi?
Sozcu.com.tr
Güzellik 17 Aralık 2019 - 11:43

Acı çehre tohumu zayıflatma etkisi ile kimyasal içeren ürünlere gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olabilir. Kilo sorunu olanlar veya bu bitki hakkında bilgi edinmek isteyenler… İşte acı çehre tohumu nedir? Acı çehre tohumu zayıflamaya yardımcı olabilir mi? tüm bu sorular ve yanıtları sizlerle…

ACI ÇEHRE TOHUMU NEDİR? ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Acı çehre tohumu bağırsak ve sindirim sitemini çalıştırarak, hücreleri yenilediği, cildi sıklaştırdığı ve vücuttaki şişkinliği azalttığı düşünülmektedir. Tüketildikten sonra sürekli tuvalete çıkma isteği yarattığından, genel olarak sindirim sitemini rahatlatan bir özelliğe sahiptir. Acı çehre tohumu kilo problemi yaşayan insanların tercih ettikleri tamamen doğal bir bitkidir.

Acı çehre otu kullanımını, insülün tedavisi gören şeker hastalarında, böbrek ve karaciğer yetmezliği yaşayanlarda kortizon ve anti depresan ilaçlar kullanan kişilerde kullanılması önerilmemektedir. Bu nedenle sağlıklı olsanız bile kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir.
Acı çehre tohumu düzenli kullanıldığında vücuda yararlı olabileceği gibi tersi durumlarda insan hayatını riske atabilir. Bu nedenle acı çehre tohumunu dikkatli tüketmenizde fayda vardır.

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