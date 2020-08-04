Avokado maskesi evde nasıl yapılır? Avokado maskesi tarifi…

Avokado A, B, C vitaminlerinden bakımından oldukça zengin sağlıklı ve lezzetli bir besindir. Aynı zamanda cildinizde harikalar yaratır. Yoğurt, bal veya zeytinyağı gibi diğer bileşenlerle birlikte bir avokado maskesi hazırlamak cildinizi nemlendirmek ve bakımını sağlamak için mükemmel bir yöntemdir. Eklediğiniz diğer malzemelere bağlı olarak cildinizin aydınlanmasına ve özellikle kuru ciltleri yatıştırmaya yardımcı olur. Peki, avokado maskesi evde nasıl yapılır? İşte avokado maskesi tarifi…

Birçok kozmetik bakım ürünlerinin içerisinde bulunan avokado hem sağlığına önem verenlerin hem de güzelliğinden ödün vermek istemeyenlerin gözdesi haline geldi. Omega 3 deposu olan avokado cildi nemlendirmek, sivilce ve akne problemlerini gidermek, cildin yağ oranını dengelemek ve peeling etkisi ile gerçek anlamda cildin bir numaralı dostu.

Anti- aging özelliğine sahip olan bu meyve kırışıklıkların giderilmesi için de cilde birçok faydalar sağlıyor.

Cilt bakımının yanı sıra saçlara uygulandığında da ekstra parlaklık ve yumuşaklık sağlar. Öyleyse şimdi bu mucizevi maskeyi denemek için vakit kaybetmeden bir avokado ile evinizde adeta sihirli bir maske hazırlamaya ne dersiniz? İşte bal, yoğurt ve zeytinyağı ile cildinizi nemlendiren ve bakımını sağlayan maske tarifi…

EV YAPIMI AVOKADO MASKESİ

Bir avokadonun yarısını soyun ve püre kıvamı alana dek ezin. Avokado sağlıklı yağlarla doludur ve bu yağlar cildinizi besler ve korur. Diğer yarısını ise maske yapımında ya da yemek için saklayabilirsiniz.

* 1 yemek kaşığı balı ilave edin ve karıştırın. Bal cildinize harika etkiler sağlar. Doğal bir nemlendirici, antibakteriyel ve antimikrobiyaldir.

* 1 yemek kaşığı ev yoğurdunu ekleyin. Yoğurt yalnızca cildinizi nemlendirmekle kalmaz ayrıca içerisindeki laktik asit akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olur, dahası cildinizin Ph değerini dengelemeye yardımcı olur.

* Maskenizi hazırladıktan sonra yüzünüzü ılık bir su ile temizleyin. Maskeler cildinizi nemlendirir ve besler bu nedenle temiz bir ciltle başlamak gerekir. Gerekirse biraz yüz temizleyici kullanabilirsiniz. Ilık su önemlidir çünkü gözenekleriniz açılır ve cildinizin maskedeki besinleri emmesini sağlar.

* Maskeyi elinizle ya da bir fırça yardımı ile uygulayın. Göz ve dudak bölgesinden kaçının.

* Maskenizin cildinize nüfuz etmesi için 10-15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Gözeneklerinizin sıkılaşması için yüzünüze soğuk su vurun.