Haşlanmış patates maskesi nasıl yapılır? Patates maskesi tarifi ve yapılışı…

Patates etkili bir cilt beyazlatma özelliğine sahiptir ve kadınlar arasında en favori maske tarifleri arasında yer alır. Patatesin içerisinde bulunan nişasta ve riboflavin gibi vitaminler akneleri cilt lekelerini ve daha birçok cilt sorunu iyileştirmeye yardımcı oluyor. Peki, haşlanmış patates maskesi nasıl yapılır? İşte patates maskesi tarifi ve yapılışı…

Patates birçok insanın hayatında büyük öneme sahiptir. Yemeklere lezzet katan ve çok çeşitli sunumu ile her zaman damakları şenlendirmesinin yanı sıra cilt bakımında kullanıldığında birçok faydalar sağlıyor. Patates protein, magnezyum, potasyum, çinko gibi mineraller ve C vitamini, B kompleksi gibi vitaminlerden oluşur ve bu zengin içeriği ile çeşitli cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olur.

Kırışıklıkları, erken yaşlanmayı, koyu lekeleri durdurmak istiyorsanız patatesi yüz maskelerinizde kullanmaktan asla korkmayın. Piyasada bulunan kozmetik ürünleri kullanmadan yalnızca haşlanmış patates ve beraberinde evinizde her zaman bulunan malzemeleri az miktarda maskeye ilave ederek cildinizin aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. İşte hazırlaması oldukça kolay ve şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşacağınız haşlanmış patates maskesi tarifi…

HAŞLANMIŞ PATATES MASKESİ İÇİN MALZEMELER

1 adet patates

Bir miktar yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

– Bir adet patatesi kabuğu ile birlikte haşlayın.

– Haşlanan patatesin kabuğunu soyun ve iyice ezin.

– Ezdiğiniz patatese bir miktar yoğurt ilave edin. (Burada göz kararı ile sadece yumuşak bir hamur kıvamını almasını sağlayacak kadar yoğurt eklemelisiniz.)

– Bal ve birkaç damla limonu ilave edin.

– İyice karıştırın ve temiz cildinize uygulayın.

– Ardından 20 dk. bekleyin ve yıkayın.

– İlk uygulamada bile etkisini gösteren haşlanmış patates maskesini haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.