Cildi pürüzsüzleştiren ev yapımı maske tarifleri…

Pürüzsüz, canlı ve nemli bir cilt gençliği simgeler. Sizde cilt sorunlarınızı gidermek, cildinizi yenilemek istiyorsanız pahalı kozmetik ürünlere para ödemeden buzdolabınızdaki malzemelerle yaratıcı ve etkili maskeler elde edebilirsiniz. Doğal ürünlerle ışıl ışıl bir cilde kavuşmanızı sağlayan bu maskelerin yapımı da bir hayli pratik.

Cilt tipiniz ne olursa olsun (kuru, yağlı, karma) aşağıda bahsedeceğimiz maskeler cildinizde olumsuz bir reaksiyona neden olmaz ancak, hassas bir cilde sahipseniz maske kullanmadan önce mutlaka küçük bir test yaparak önlem almanızda fayda bulunur. Gönül rahatlığı ile uygulayabileceğiniz ev yapımı maskeleri kullanmak için yaşınızın asla bir önemi yok. Sağlıklı, ışıl ışıl parlayan, pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu maskeleri deneyebilirsiniz. İşte cildinizin eskisi gibi pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlayacak ev yapımı maske tarifleri…

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN MUZ VE YOĞURT MASKESİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet muz

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

– Bir tane olgunlaşmış orta boy muzu ezin ve püre kıvamı alana kadar çırpın.

– İçerisine bal ve yoğurdu ilave edin.

– Önceden temizlediğiniz cildinize maskeyi uygulayın.

– 15-20 dakika bekletin.

– Ardından ılık su ile cildinizi durulayın.

– Haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz.

ÇİLEK VE BAL MASKESİ

MALZEMELER

4 adet çilek

2 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

– Çilekleri yıkayın ve ezin ancak cıvık olacak kadar – ezmemeye özen gösterin.

– İçerisine balı ekleyerek iyice karıştırın.

– Yüzünüze dairesel hareketlerle sürün.

– 15-20 dakika bekleyin ve bol su ile iyice durulayın.

– Haftada 2-3 kere uygulayarak 1 ayda pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

ZERDEÇAL MASKESİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı toz zerdeçal

3 çay kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

– Toz zerdeçalı limon suyu ile iyice çırpın.

– Ardından cildinize uygulayın.

– 15 dakika beklettikten sonra cildinizi durulayın.

– Haftada 1 defa bu maskeyi uygulayarak cildinizin parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, zerdeçal maskesi cildinizde lekeler bırakabilir, bunun için karbonatı su ile karıştırıp cildinize tekrar uygulayarak lekelerden arındırabilirsiniz.