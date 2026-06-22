Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Montella’ya sahip çıkan Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’e de cevap verdi.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları:

‘SAHİP ÇIKACAĞIZ’

"Evet iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız. Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından çıkmayıp içeri girseydi bugün burada farklı bir şey konuşuyorduk."

"Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında devamsızlıktan ötürü başarısızlık geliyor. Buradan 15 tane futbolcu gönderip yerine 15 futbolcuyu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktör, başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. İki gündür teknik direktörlerin isimlerini yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değiştirmiyoruz."

"Montella'yı teknik olarak eleştirebilirsiniz ama direğin dibinden giden top ortada. O direğin dibinden giren topa sen vuruyorsun üst direğe, yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor. Her şerde bir hayır vardır, onun için biz önümüze bakacağız."

FATİH TERİM’E CEVAP

“Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor diyorlar.. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak anlatırım size. Buna Milli Takımlar da dahil.”

“Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmalarının arasında cümleleri sokarlar. Sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak eliyle cevap verirler. Biz kalbimizden ne geliyorsa onu söylemeye devam edeceğiz.”