İngiltere'de play-offlar sonucu Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer hazırlıkları son hızıyla sürüyor. Daha önce de transferde rotasını sık sık Türkiye'ye çeviren Ilıcalı, bu kez Galatasaray'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoper için girişimlere başladı.

GALATASARAY'DAN YEŞİL IŞIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı, Galatasaray'da son iki sezonu sırasıyla İtalyan takımları Roma ve Verona'da geçiren Victor Nelsson'u transfer etmek için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılıların da Nelsson'un ayrılığına açık kapı bıraktığını ifade eden Sabuncuoğlu, transferdeki son durumu şöyle anlattı:

"Hull City, Nelsson için Galatasaray ile temas kurdu ve şartlarda anlaşılırsa kiralamak istediklerini söyledi. Galatasaray da 'Biz İtalya'dan 3 takımla görüşüyoruz. Sözleşmesini uzatabilirsek size 1 yıllık kiralayabiliriz' yanıtını verdi. Galatasaray, 8-9 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

İtalya'dan görüşülen takımlar ise Monza, Udinese ve Verona ancak bu sayı artabilir. Samsunspor da ilgileniyor. En ciddi temaslar İtalya tarafında."