Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo, ülkesinin Almanya'ya 2-1 kaybettiği karşılaşmanın 80'inci dakikasında Kai Havertz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanmıştı. Bir sonra sol üst baldırını tutan Singo, ardından kendini yere bırakmış ve yerine Guela Doue oyuna dahil olmuştu.

GÖZLER ONUN ÜSTÜNDEYDİ

Dünya Kupası'nda iki maçta gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki savunmacının sakatlık durumu netlik kazandı.

NTVSpor'da yer alan habere göre Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adı transfer söylentilerinde geçen yıldız futbolcunun sakatlığı, Galatasaray'da da şok etkisi yarattı.

Monaco'dan 30 milyon euroya transfer edilen ve 3. sakatlığını yaşayan Fildişi Sahilli futbolcu, toplamda 94 gün ve 23 maç Sarı-Kırmızılı takımdan uzak kalmıştı.

PLANLAR SUYA DÜŞTÜ

Öte yandan Singo, Galatasaray'ın transferde gelir beklediği oyuncuların başında yer alıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda gösterdiği performans da her geçen gün taliplerini artırıyordu. Ancak yaşadığı sakatlığın ciddi olması sebebiyle Singo'nun transfer dönemi içinde kulüp değiştirme ihtimali de zora girdi...