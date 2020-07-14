Beyaz lahana maskesi nasıl yapılır? Beyaz lahana maskesi tarifi…

Lahana zengin mineral içeriğine sahip cildi mükemmel bir şekilde temizleyen ve besleyen A, C ve E vitamini, kükürt ve potasyum gibi çok çeşitli besinlere sahiptir. Eskiler ağrıyan yerlerine koyduklarında iyi geldiğini düşündüğü lahanayı bu kez çeşitli maske tariflerinde kullanarak cildinizi sağlığına kavuşturabilir ve birçok cilt sorununu bu kozmetik mucizesi ile ortadan kaldırabilirsiniz. Peki, beyaz lahana maskesi nasıl yapılır? İşte beyaz lahana maskesi tarifi…

Lahana maskesi adeta cilt kırışıkları, akne ve iltihaplarla savaşıyor. İçeriğindeki yüksek miktarda mineraller, antioksidanlar, organik asitler ve amino asitler sayesinde ciltteki birçok sorunun tedavisinde kullanılıyor. Lahananın yüksek C vitamini içeriği, kolajen üretimini arttırmaya yardımcı olur, A vitamini iltihaplanmayı, giderek cildin daha nemli olmasını sağlar. K vitamini ise lekelerin düşmanıdır. İçeriğindeki potasyum sayesinde kuru ciltleri tedavi edici özelliğe sahiptir.

Daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmak ve güzelliğinizi arttırmak için lahana maskesini deneyebilirsiniz. Peki lahana maskesi nasıl yapılır? Hangi malzemelerle lahana maskesi elde edilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KURU CİLTLER İÇİN BEYAZ LAHANA MASKESİ

Kuru ciltlere nem sağlarken yağlı ciltlerde fazla yağın emilimini sağlayarak nem dengesini korumaya yardımcı olur. Cildinizdeki nem oranını dengeye sokarak kuru veya yağlı cilt problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aşağıdaki maskeyi kuru ciltler uygulandığında ciltte fark edilir bir yumuşaklık, esneklik ve pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz.

MALZEMELER



2 adet lahana yaprağı

Cildinize uygun krem

Pamuk

TARİFİ

Lahanayı yıkadıktan sonra bir miktar suyun içerisinde haşlayın ve ılıması için bekleyin. Daha sonra nemlendirici kreminizi yüzünüze sürün ve birkaç parça pamuğu lahananın suyuna batırarak cildinize uygulayın. 15 dakika bekleyin ve ardından tekrar lahana suyunu cildinize sürün. Bu şekilde 5-10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın. Bu tarifi haftada 1-2 kere uygulayabilirsiniz.

LEKELERİ GİDEREN BEYAZ LAHANA MASKESİ

Güneş lekeleri, sivilce izleri, doğum lekeleri ve çil gibi koyu renkli halkaların kısa sürede renginin açılmasına yardımcı bir maskedir.

MALZEMELER

1 avuç dolusu lahana

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

TARİFİ

Lahanayı ince ince kıyın. Ardından içerisine limon ve tereyağını ekleyerek karışımı blenderdan geçirin. Hazırlamış olduğunuz maskeyi özellikle lekelerin bulunduğu bölgelere uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın. Artan maskenizi oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Ancak 3 gün kullandıktan sonra yenisini hazırlamanız gerekir. Cilt lekeleriniz açılana kadar her gün bu leke giderici lahana maskesini kullanabilirsiniz.