Gözeneklerin yüzde oluşturduğu hasarlar bazen dışarıdan gözle görülür bir biçimde fark edilmesine yol açabilir. Yüzde oluşan bu gözenekler ciltte küçük deliklerin oluşmasına ve cildin sağlıksız ve yıpranmış görünmesine neden olabilir. Yıpranmış cildin ilacı da cilt maskeleridir. işte ev yapımı gözenek sıkılaştırıcı maske tarifi...

Hemen hemen herkeste oluşan gözenekler kimilerinde fark edilmeyecek kadar küçük olabilirken kimileri için durum daha farklı boyutlarda olabilir. Pürüzsüzlükten uzaklaşan büyük gözenekler, içinde daha çok yağ ve kirin birikerek zamanla daha çok belirginleşmesine neden olabilir. Özellikle burun ve yanak bölgesinde oluşan genişlemiş gözenekleri makyajla kapatmakta oldukça zordur. Gözenekler genetik etmenler, cildin aşırı yağlanması, yetersiz cilt bakımı ve terleme sonucu daha çok artar ve kalıcı izler bırakabilir.

Cildinizi ölü derilerden arındırmak ve derinlemesine bir hijyen sağlamak gözeneklerinizi dolarak genişlemesini engellemeye yardımcı olur. Sürekli olarak dolan gözeneklere mutlaka düzenli bir cilt bakımının yapılması gerekebilir. Cilt tipinize göre uygun peeling ve maskeler gözenek oluşumunuzu engellemeye yardımcı olur. Cildinizdeki gözenekleri küçültmek ve içlerini boşaltmak için ilk olarak buhar banyosu yapmak daha başarılı sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Kimyasal hiçbir ürün kullanmadan geniş gözeneklerinizi sıkılaştırmanız mümkün. Peki gözeneklerinizi doğal yollarla nasıl sıkılaştırabilirsiniz? İşte evinizdeki malzemelerle geniş gözenekleri sıkılaştırıcı maske tarifi…

GENİŞ GÖZENEKLERİ FARK EDİLİR ŞEKİLDE SIKILAŞTIRAN KİL MASKESİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kil

2 damla susam yağı

2 damla limon

1 yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

Bu maske ile cildiniz yağ ve kirden arınarak en önemlisi de iri gözenekleriniz daha sıkı bir görünüme kavuşacaktır. Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Eğer maskeniz artarsa saç diplerinize de rahatlıkla bu maskeyi uygulayabilirsiniz.