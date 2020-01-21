Çoğumuz aspirinin yalnızca ağrı kesici özelliğinde yararlanıyor olabiliriz. Bilmemiz gereken bir diğer özelliği de anti-inflammator ve anti bakteriyel içeriğinden dolayı özellikle sivilceli ciltlerde iyileşme ve ölü hücrelerin ciltten arındırılması gibi birçok özelliği ile cilt maskelerinde kullanılmasıdır. Peki, sivilceler için aspirin maskesi nasıl yapılır?

Aspirin, Asetilsalisilik adı verilen bir madde içerir. Ayrıca bu bileşenin en önemli özelliği de akne karşıtı olmasıdır. Aspirin, iltihaplı sivilceleri tedavi etmek için iltihap önleyici madde olarak en yüksek potansiyele sahiptir.

Ergenlik sivilceleri, yetersiz beslenme, stres gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilen sivilceler bazen acı verici ve çekilmez bir hal alabilir. Elle sivilcelere müdahale etmek bakterilerin cildinizin diğer kısımlarına yayılmasına neden olabilir. Ayrıca, sıkmak ve patlatmaya çalışmak sivilce izlerin kalıcı olmasına ve ciltte belirgin bir hasar bırakmasına neden olabilir. Bu nedenle sivilcelerinizi engellemek için bazı doğal tedavi yöntemlerini deneyerek çok iyi sonuçlara ulaşmanız mümkün olabilir. Aspirin ile sivilcelerinizden kurtulmak ve olumlu sonuçlar almak istiyorsanız işte bu haberimiz tam size göre… Aspirinle sivilce askesi nasıl hazırlanır? Aspirinli yüz maskesi tarifi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

ASPİRİNLE SİVİLCE MASKESİ

Malzemeler;

3-4 damla limon suyu

2 yemek kaşığı su

4 adet aspirin

Yapılışı;



Aspirinin üzerine limon suyu ve suyu ekleyin ve ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Dilerseniz havanda ezerek daha iyi kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Macun kıvamına gelen maskeyi cildinize sürün 15-20 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.