Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılan A Milli Futbol Takımımız, milyonların hevesini kursağında bıraktı... Önce Avustralya'ya 2-0 ardından Paraguay'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, turnuvaya Haiti'nin ardından veda eden ikinci takım oldu. Cuma günü TSİ 05.00'te grup lideri ABD ile oynanacak karşılaşma ise tamamen 'prestij' maçına döndü.

PRİM TARTIŞMALARI ALEV ALDI

ABD; Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla yolcu edilen A Millilerin, beklenmedik kötü sonuçlar alması milyonlarca vatandaşta büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığı yer yer öfkeye dönüşerek turnuva öncesinde hediye edilen villalar ve yaklaşık 10 milyon dolarlık primi yeniden tartışma konusu haline getirdi.

"GEMİYLE GETİRMEK GEREK"

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da bu tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dahil oldu. "Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek" diyen Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Önceleri ciddiye almamıştım.

Ciddi ciddi milli takımımız için teşvik primi varmış.

İlhan Mansız 'bizim zamanımızda prim yoktu, namus meselesi olarak görürdük' diyor ya, milli formayı taşımanın gururuna paha biçilemez.

Kusura bakmasınlar.

Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek.

Adını ilk defa kupada duyduğumuz ülke futbolcularının inanmışlığına bakıp utansınlar.

Maalesef.

Ahlaki çöküş hayatımızın her alanını içine alarak genişliyor.

Üzücü."