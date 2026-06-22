Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak göreve başlamasının ardından Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Vedat Muriqi ile sözleşme imzalanırken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının ilk olarak üzerine düştüğü bölgeler arasında kale mevkii yer alıyor. Bu bölgede 5 oyuncusu bulunan Sarı-Lacivertlilerde bu isimlerin en az ikisi ile yolların ayrılması planlanıyor.

Aziz Yıldırım'ın adaylık "Oturup konuşulmalı" dediği Ederson henüz beklemede. Mert Günok ve Tarık Çetin isimlerinin de adı ayrılık için anılmıyor. Ancak geçen sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık geçiren Dominik Livakovic ile Samsunspor'da kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat'ın ayrılıklarına sıcak bakılıyor.

Şu anda Hırvatistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Livakovic, kararını turnuvanın ardından verecek. Sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Eğribayat'ın ise yeni sezonda kadroda olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.