Her gün bir yenisi eklenen makyaj trendleri arasında yer alan baking tekniği diğer bir ifade ile makyajınızı pişirmek ve bunun yanı sıra görünümünüzü kusursuzlaştıran, kırışıksız ve pürüzsüz bir makyaj uygulamasıdır. Peki, baking tekniği ile nasıl makyaj yapılır? İşte adım adım baking makyajı...

Neden bu makyajın adı baking diye düşünüyorsanız kapatıcının üzerine uyguladığınız transparan pudranın vücut ısısıyla birleşerek pişiyor olmasından dolayı baking tekniği adı verilmiştir. İşte baking makyajının yapılışı…

AŞAMA AŞAMA BAKİNG MAKYAJI

ADIM 1: Temizlenmiş ve nemlendirilmiş bir cilt kusursuz bir makyaj uygulaması için gereklidir. Yüzünüzü makyaj öncesi temizleyici jel ile yıkayın ve yüzünüzü ve boynunuzu nemlendirin.

ADIM 2: Cildinize fondöten ve likit kapatıcı uygulayın. Eğer kontürlemek istediğin alanlar var ise kontür uygulaması yapın.

ADIM 3: Baking tekniği için fırça, sünger ve en çok ihtiyacınız olan transparan pudradır. Daha sonra yüzünüzde aydınlık olması gereken göz altı, çene ve alın gibi alanlara sünger ya da fırça yardımı ile transparan pudrayı uygulayın. Bu bölgelere ne kadar çok pudra uygularsanız o kadar iyi bir görünüm elde edersiniz.

Adım 4: Son olarak transparan pudrayı yüzünüzde 10 dakika beklettikten sonra fazlasının hafifçe süpürün ve bu işlemden sonra aynada mükemmel bir görüntü ile karşılaşabilirsiniz.

Yüzünüzde likit kapatıcı ve transparan pudranın 10 dakika beklemesi sonucu cildinizdeki yağ ve ısı ile pişirerek pürüzsüz ve kusursuz bir makyaja tüm gün sahip olabilirsiniz. Özel gecelerde baking tekniği ile makyaj yaparak kendinizi mükemmel hissedin.