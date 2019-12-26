Basen eriten kür tarifleri… Yağ yakan 2 kür tarifi…

Vücutta yağlanmaya en yatkın bölgemiz basen ve kalçalardır. Bu bölgelerdeki fazla yağlardan kurtulmak istiyorsanız, spor yapmanıza gerek kalmadan basen eritici kürleri tüketerek incelme sağlayabilirsiniz. İşte basen eriten kür tarifleri...

Erkeklerde genellikle göbek bölgesinde yağlanma görülürken kadınlarda daha çok kalça bölgesinde yağlanma sorunu yaşanmaktadır. Kadınların en büyük sorunu olan basen bölgesi size her zaman rahatsızlık verebilir. Örneğin, sevdiğiniz bir pantolonu giydiğinizde basen bölgeniz her zaman gözünüze batabilir. Aynı zamanda inatçı olan bu yağlar bacaklarınızın daha kısa görünmesine sebep olur. Bu yağları yok etmenin en etkili yolu tabi ki egzersiz yapmaktır fakat spora ayıracak zamanınız yoksa basen bölgenizi inceltici kür tarifleri ile kısa zamanda farkı görebilirsiniz. Sürekli kalça bölgenizi kapatacak kıyafetler giyinmekten sıkıldınız mı? Öyleyse basen eriten kür tarifleri istenmeyen fazlalıklarınızdan kurtulmanızı sağlayabilir.

İşte basen eriten kür tarifleri;

PUL BİBER, YOĞURT, LİMON KÜRÜ İLE BASENLERİZDEN KURTULUN

Malzemeler;



1 yemek kaşığı pul biber

Yarım limon

5 kaşık yoğurt

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve kürünüzü hazırlayın. Akşam yatmadan yarım saat önce 1-2 ay boyunca tüketin. Düzenli kullanımda basen sorununuzu ortadan kaldırabilir.

ZERDEÇAL VE ZENCEFİL İLE YANSIN BASENLER

Malzemeler;

1 çay kaşığı zerdeçal

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı;

Yoğurdun içerisine baharatları ilave edin ve karıştırın. Akşam yemeğinizi yedikten sonra bu karışımı tüketin ve daha sonra su haricinde hiçbir şey yemeyin. Kronik rahatsızlığı olanlar kür uygulamadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır.